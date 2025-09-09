¿Luces PAPI del Aeropuerto de Ibagué quedaron mal instaladas?

Ibagué

Las luces PAPI que requiere el Aeropuerto Perales de Ibagué para mejorar su operación fueron instaladas, pero quedaron con algunas deficiencias que no permiten su uso así lo reveló el presidente de Comité de Gremios del Tolima, Efraín Valencia, quien además manifestó que se requiere que se agenden los trabajos de adecuación para que entren en operación.

Las luces PAPI son (Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión) son una ayuda visual al piloto para mantener un ángulo de aproximación óptimo hacia el aeropuerto, durante el procedimiento de aterrizaje, lo lamentable es que luego de esperar años para que la Aeronáutica Civil otorgara los recursos para la compra y posterior entrega a la terminal aérea de Ibagué, los elementos quedaron mal instalados.

“Se hizo la instalación de las luces PAPI, quedaron con deficiencias que deben ser ajustadas, por lo que estamos haciendo un llamado a la Aeronáutica Civil, acá se requieren para la operación nocturna”, dijo Valencia.

El dirigente gremial hizo un llamado a la Aeronáutica Civil para que se programe el procedimiento y se pueda corregir lo que falta para que se puedan usar en la terminal aérea.

¿Qué pasó con el Sistema ALS?

Por otra parte, resaltó que se sigue a la espera de la instalación del sistema ALS que también fue aprobado por parte de la Aeronáutica Civil, pero no se requieren los predios necesarios para desarrollar el proyecto.

“Esto va en un proceso un poco más demorado, por eso queremos hacer una mesa de trabajo para consolidarlo, ya tenemos el avala de la Aeronáutica Civil para avanzar”, destacó.

Finalmente, Valencia mostró también su preocupación por el cambio de Javier Baquero quien se desempeñaba como administrador de la terminal aérea, profesional que se había convertido un referente para la consecución de los proyectos.