Habitantes del sector rural cuentan con Casa Campesina para vender sus productos en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, aseguró que la Casa Campesina será un espacio diseñado para apoyar a los productores rurales del municipio, brindándoles oportunidades de comercialización directa, formación y acceso a la oferta institucional.

“Es un espacio donde se une lo que producen nuestros campesinos con lo que consumimos en la ciudad. Aquí buscamos que nuestros campesinos sean dignificados, acompañados y fortalecidos, y que sus productos se visibilicen a través de ruedas de negocios, capacitaciones y múltiples oportunidades para impulsar el campo de nuestra capital”, afirmó la alcaldesa, Johana Aranda.

La primera actividad que se realizó en la Casa fue una rueda de negocios en la que los agricultores interactuaron directamente con los posibles compradores, con el apoyo de un catálogo piloto de 10 productores de distintos corregimientos, lo que marcó el inicio de este proceso.

La Casa Campesina será un centro integral de atención rural, donde cada lunes se sumará la oferta institucional de entidades como Infibagué, la Secretaría de Salud, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, entre otras.

Dato: La Casa Campesina está ubicada en el primer piso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la carrera Tercera #10–19.