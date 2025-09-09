Fiscalía abre indagación por ataque de la Armada a lancha de alcaldesa de Mosquera: murió su asesor

Bogotá, 22 de noviembre de 2018. Fachada del Bunker De La Fiscalia (Colprensa  Álvaro Tavera). / Álvaro Tavera

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal por el confuso incidente ocurrido en Mosquera, Nariño, donde una embarcación en la que se desplazaba la alcaldesa Karen Lizeth Pineda fue atacada por miembros de la Armada Nacional.

El ataque, registrado en la madrugada de este lunes 8 de septiembre, resultó en la muerte del asesor de la alcaldesa, Luis Fernando Sánchez y dejó otros cinco heridos.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encuentra actualmente en la fase de recolección de material probatorio para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La indagación busca establecer en principio si la muerte que se produjo fue o no una muerte violenta.

El Presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el incidente, atribuyéndolo a un incumplimiento de los protocolos de seguridad.

Le presento mis sentidos pésames a la familia de Luis Fernando Sánchez, quien murió en la lancha donde viajaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño; el incumplimiento de los protocolos de seguridad, hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 8, 2025

Por su parte, la Armada Nacional señaló que la embarcación no se identificó y viajaba a alta velocidad sin luces en una zona con presencia de grupos ilegales, argumentando que se siguieron los protocolos para la protección de la vida y la integridad del personal de la fuerza pública.

Mientras, la Defensoría del Pueblo ha exigido una investigación exhaustiva, enfatizando la importancia de distinguir entre civiles y combatientes en operaciones militares.