Fiesta en Bogotá fuera del horario permitido desata controversia por presencia de un concejal

Colombia

Una nueva controversia se desató en Bogotá luego de que un concejal asistiera a una fiesta en el club Radio Estrella, cuyo inicio estaba programado para las 3:00 de la mañana, hora límite establecida en el decreto de la Alcaldía que regula la rumba en la capital.

La situación resulta llamativa porque el cabildante es uno de los principales opositores a esa normativa y tiene una demanda en curso contra el decreto que fijó la hora de cierre en la ciudad.

La defensa del concejal

En diálogo con este medio, el concejal Julián Triana afirmó que su presencia fue en calidad de ciudadano común y que nunca tuvo relación con la organización del evento.

“No vas a encontrar en ningún lugar un audio, una invitación mía o un mensaje mío. Me invitaron y yo fui como un ciudadano común y corriente en el ejercicio de mi tiempo libre”, señaló.

Triana recalcó que el sitio no era clandestino ni privado, pues se vendían boletas de manera pública.

“No era tampoco un lugar clandestino ni una fiesta secreta. Tú puedes encontrar las invitaciones, las entradas las vendían y era público”, agregó.

Sobre las versiones que lo señalan como promotor, insistió: “Es falso que yo haya promocionado o patrocinado. No vas a encontrar una sola prueba de eso porque no es cierto”.

Su postura frente al decreto

El concejal defendió nuevamente su oposición al Decreto 293, que redujo el horario de la rumba en Bogotá.

“He hecho el debate político contra ese decreto con todos los argumentos. Mostré que era muy inconveniente que la Alcaldía hiciera retroceder a Bogotá, porque los delitos que dijeron iban a disminuir no solo no disminuyeron, sino que aumentaron”.

Además, recordó que interpuso una demanda de nulidad simple porque considera que la medida fue improvisada y afectó a empresarios de la noche.

Relación con el DJ Funk Tribu

La polémica creció porque el DJ principal de la fiesta fue Funk Tribu, artista que el concejal condecoró días antes en el Concejo. Triana explicó que ambos hechos no están relacionados:

“Condecoré a Eduardo la semana pasada en el Concejo y estoy absolutamente orgulloso de que es uno de los artistas que saliendo de Bogotá está triunfando en el mundo. No tiene nada que ver la condecoración con la organización de la fiesta”.

La posición de las autoridades