El Gobierno Nacional no ha girado $49 mil millones para proyectos del SETP de Ibagué

Ibagué

Existe preocupación en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué debido a que el Gobierno Nacional no ha girado cerca de $50 mil millones que hacen parte del cierre financiero para la obras de la carrera Quinta, la instalación de paraderos tipo banderín y el cambio de 34 intersecciones semafóricas.

Así lo confirmó Aquileo Medina, gerente del SETP, quien aseguró que lo complejo es que en las próximas semanas los contratistas comenzarán la presentación de las cuentas de cobro y los recursos en su totalidad no están disponibles para pagar.

“El Gobierno Nacional no nos ha girado los todos los recursos, nosotros logramos el año pasado la aprobación de 4 proyectos por $62 mil millones entre los que están la rehabilitación de la malla vial de la carrera Quinta, paraderos tipo 3, red semafórica y la actualización del modelo operacional”, dijo Medina.

El gerente del Sistema estratégico de Transporte Público aseguró que la entidad en los bancos tiene $50 mil millones que generan unos dividendos para poder pagar los gastos de funcionamiento.

“Los proyectos fueron adjudicados por cerca de $58 mil millones de esto el Gobierno Nacional apenas nos ha girado $8.900 millones, son recursos del año pasado eso nos preocupa”, resaltó el gerente del SETP.

Finalmente, el funcionario sostuvo que los avances de las obras de la carrera Quinta llevan a que en las próximas semanas el contratista presenten las cuentas de cobro que pueden estar alrededor de los $7 mil millones.

“Estamos trabajando fuertemente en la consecución de los recursos para poder cumplir con los compromisos pactados, sino se giran nos tocaría utilizar los recursos que hay en caja”, puntualizó.