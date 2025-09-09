Delincuentes se llevaron $174 millones en un caso de fleteo en Ibagué

Ibagué

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, confirmó que en medio de un caso de fleteo que ocurrió el pasado sábado 6 de septiembre delincuentes se alzaron con un botín de $174 millones que un ciudadano había retirado de dos entidades bancarias.

“Respecto a las indagaciones y la información que tiene la administración municipal es que esta persona hizo dos retiros, un retiro grande en una entidad bancaria y otro menor a otra entidad, posterior a eso es abordado y le quitan el dinero”, dijo el secretario de Gobierno de Ibagué.

Según el funcionario, la víctima no aceptó el acompañamiento de la Policía Metropolitana “Es un hecho que es materia de investigación del CTI de la Fiscalía, no entiendo por qué las personas no aceptan el acompañamiento de la Policía, será porque pueden ser más visibles”.

Espín hizo un llamado a la ciudadanía para que cuando se haga movimiento de grandes sumas de dinero se pida el acompañamiento de las autoridades para evitar ser víctimas de la delincuencia.

“Retiró $140 millones en una entidad bancaria y en la otra $34 millones para un total de $174 millones, se desplazó en dos entidades financieras con el dinero, por ahora se adelanta el proceso de investigación”, puntualizó.

La víctima de este caso de fleteo resultó herida en medio del forcejeo con los delincuentes que al final se llevaron el maletín con esta alta suma de dinero informaron las autoridades locales.