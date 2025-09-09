Cierran dos establecimientos nocturnos en Piedecuesta por incumplir norma de ruido
Las autoridades aplicaron suspensión temporal de actividades por superar los estándares máximos permisibles de emisión de ruido.
Bucaramanga
En un operativo de control interinstitucional realizado en Piedecuesta por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB, impusieron medida de suspensión temporal de actividades a dos establecimientos de comercio por incumplir normatividad ambiental.
Se trata de “La Farra” y “JM Market S.A.S.”, lugares que, según las mediciones efectuadas, superaron los estándares máximos permisibles de emisión de ruido establecidos en la Resolución 627 de 2006.
El procedimiento de la CDMB fue adelantado en coordinación con la Policía Nacional, la Policía Ambiental y Ecológica, la estación de policía de Piedecuesta y la Alcaldía municipal.
Las autoridades recordaron que estos controles buscan garantizar la tranquilidad de la comunidad y el cumplimiento de las normas vigentes para proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos.