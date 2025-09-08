Umata descartó caso de zoofilia contra perra callejera en Cartagena: canina presenta enfermedad

Cartagena

Desde la Alcaldía de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA y su Escuadrón Antimaltrato Animal, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, se activó la Ruta de Atención al Maltrato Animal tras conocerse en redes sociales la denuncia sobre una canina en condición de calle que presentaba lesiones en su zona genital.

En articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena y la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, se adelantaron labores de búsqueda en diferentes sectores de la ciudad, llegando incluso al barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, donde finalmente fue ubicada el jueves 4 de septiembre.

La canina, conocida como “Mami”, no fue víctima de un caso de abuso sexual como inicialmente se especuló en redes sociales. Tras la valoración médico-veterinaria, se estableció que presenta un tumor de Sticker, enfermedad de transmisión sexual entre caninos. Actualmente, se encuentra bajo el cuidado de profesionales y recibiendo la atención necesaria para iniciar su tratamiento oportuno.

La Alcaldía de Cartagena, la UMATA y su Escuadrón Antimaltrato Animal reafirman que día y noche trabajan por la protección y el bienestar animal en el Distrito, respondiendo de manera oportuna a los llamados ciudadanos y fortaleciendo la articulación institucional para garantizar una atención integral.

De igual forma, hacen un llamado a la comunidad a seguir reportando de manera responsable cualquier caso de presunto maltrato animal. Cada denuncia es valiosa y puede marcar la diferencia en la protección de la vida de los animales domésticos.

La ciudadanía seguirá siendo informada sobre la evolución de “Mami” y las acciones desarrolladas en su atención. Es importante tener en cuenta que proteger a los animales es una tarea de todos.