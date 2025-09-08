Sigue la búsqueda de Yudi Alexandra Castellanos Solano desapareció en Caño Canoas, Meta

Tunja

El domingo 7 de septiembre, la joven tunjana Yudi Alexandra Castellanos Solano, de 21 años, desapareció en el sector de Caño Canoas, municipio de La Macarena (Meta), luego de ser arrastrada por la corriente de un afluente mientras participaba en un tour turístico en compañía de su madre, su hermano y una prima.

El recorrido era ofrecido por la empresa Ecotines. Según relataron sus allegados, la joven no se encontraba en una embarcación, sino caminando junto al guía y su familia, cuando una creciente súbita sorprendió al grupo y arrastró a Yudi. Los demás lograron ponerse a salvo, pero desde ese momento no se tiene rastro de ella.

“Estamos muy desesperados porque Yudi vuelva a casa. Lo que nos han informado es que ella iba caminando con el guía, no en una embarcación, y la creciente se la llevó. Hasta el momento no tenemos información adicional”, declaró Héctor López Leguizamón, familiar de la joven.

El pariente también cuestionó las demoras en la atención de la emergencia: “Los organismos de rescate llegaron muy tarde. El hecho ocurrió en horas de la mañana y solo hacia las seis de la tarde empezaron las labores de búsqueda, y en estos casos cada segundo marca la diferencia”.

En la región de La Macarena permanecen la madre, el hermano, una cuñada, una tía y una prima de Yudi, quienes acompañan las labores de búsqueda. El padre, que no viajó al paseo, espera noticias desde Tunja en medio de la incertidumbre.

La familia también señaló que no tiene certeza sobre si el plan contratado incluía seguros y si la empresa cumplió con todos los requisitos de seguridad. “Eso deberá ser materia de investigación para establecer si se contaba con pólizas de responsabilidad y si se tomaron las medidas necesarias para prevenir este tipo de tragedias”, agregó López Leguizamón.