Rendimiento sin burnout: Estrategias de autocuidado para profesionales de alto nivel
¿Cuáles son las herramientas de autocuidado y coherencia laboral más efectivas para personas con alto desempeño en el trabajo? Mónica Vásquez, mentora experta en reinvención laboral, nos detalla cada una de ellas para aprender a dar nuestro mayor potencial, sin descuidar nuestra calidad de vida por fuera de la oficina.
24:34
