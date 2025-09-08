“Putin” retrato de una figura política, que desentraña las facetas de un tirano con puño de hierro

Llegó a los cines “Putin”, el nuevo largometraje del director polaco Patryk Vega. La película fue rodada entre Polonia, Malta, Ucrania, Israel, Siria, Jordania y Rusia. El biopic recorre más de seis décadas en la vida de Vladimir Putin, desde su infancia en Leningrado, su ingreso a la KGB y su ascenso a la presidencia de Rusia.

Ambientada en un futuro cercano, “Putin” ofrece una visión estilizada del ascenso y la devastadora caída de Vladimir Putin. Utilizando tecnología de vanguardia, explora la tumultuosa transformación del dirigente ruso, desde su infancia problemática hasta su implacable ascenso al poder, y examina cómo esa brutal ambición también podría sembrar las semillas de su propia destrucción.

Cortesía: Cine Colombia Ampliar

Este drama biográfico con varios aspectos de ficción, estilizado y satírico, mezcla imágenes reales con escenas imaginadas y elementos que buscan revelar tanto la fragilidad como la brutalidad de un líder autoritario. El cineasta Vega, conocido por retratar la violencia y la corrupción en sus anteriores películas, presenta aquí su proyecto más ambicioso, en el que combina el lenguaje cinematográfico tradicional con recursos de vanguardia para abrir una discusión sobre el poder y su representación en pantalla.

Protagonizada por Tomasz Dedek, Justyna Karlowska, Thomas Kretschmann y Slawomir Sobala, la cinta llama la atención por el uso pionero de tecnología, desarrollada junto al estudio AIO, que permitió superponer digitalmente el rostro de Vladimir Putin sobre el cuerpo del actor Sobala, encargado de interpretar al mandatario en todas las etapas de su vida. “Putin” se encuentra disponible en salas de cine en Colombia distribuida por Cine Colombia.