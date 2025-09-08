Ofrecen recompensa para capturar a hombre que asfixio a su expareja e intento quemar su casa en Bosa

Bogotá

Un hombre asesinó a su expareja asfixiándola en el barrio la Esmeralda de la localidad de Bosa, esto en el sur de Bogotá. Pero no solo la mató, sino que habría intentado quemar su vivienda. Esta persona escapó y ahora es buscado por este homicidio, por lo que la policía ofreció hasta $10 millones de recompensa por información.

Según explicó el comandante de Policía de Bogotá, el feminicidio ocurrió en un momento en el que la victima se encontraba con la familia. El responsable del crimen amenazó a los inquilinos de la casa mientras caminaba hacia la habitación donde vivía la mujer de aproximadamente 30 años junto a su hijo.

Por ahora, las investigaciones avanzan y lo que se busca es dar con el responsable del crimen que habría escapado en una motocicleta. Cámaras del sector y testimonios son clave para su ubicación.