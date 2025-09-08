Lo capturaron por ser el presunto responsable del abuso sexual de sus hijas en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la detención de un hombre de 36 años que tenía en su contra una orden de captura emitida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías por ser el presunto responsable del abuso sexual de sus hijas.

“El procedimiento se llevó a cabo por personal de la Estación Norte en el kilómetro 11 de la vía que de Ibagué conduce a Espinal, donde se logró hacer efectiva una orden de captura por los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada”, dijo el mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante del Distrito Uno de Policía METIB.

Según conoció Caracol Radio, los hechos que motivaron esta orden se habrían presentado en el mes de noviembre de 2024, cuando el hoy capturado, padre de las víctimas, presuntamente agredió sexualmente a sus hijas menores de 14 años en múltiples ocasiones, además de ejercer contra ellas violencia física y psicológica.

“El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial solicitante, y luego de las audiencias preliminares, fue cobijado con una medida preventiva de privación de su libertad en centro carcelario, desde donde deberá afrontar el proceso que determinara si es culpable de los delitos que se le imputan”, dijo el oficial.