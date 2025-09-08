Hombre fue herido en un caso de fleteo en Ibagué

Ibagué

Una persona herida dejó un caso de fleteo en el sector de la carrera Quinta con calle 60, en este punto de la ciudad un hombre que se movilizaba en una motocicleta fue abordado por sujetos armados que le robaron un maletín en el que llevaba un dinero que había retirado de una entidad bancaria.

“En los hechos una persona resultó herida con arma cortopunzante en medio de un hurto, se dispuso de un componente de investigación judicial para identificar y dar con el paradero con los responsables de este hecho”, dijo el coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante Operativo METIB.

El oficial resaltó que de acuerdo con las investigaciones este ciudadano fue interceptado por un grupo de delincuentes que lo intimidaron y posteriormente los agredieron con arma blanca.

“Los sujetos lograron arrebatarle el bolso en el que llevaba el dinero, invitamos a la comunidad que haga uso del servicio de acompañamiento de Policía en ese tipo de retiros que realizan de las entidades bancarias sin importar el monto”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía que tenga información para que la suministre a las autoridades para poder con los responsables de este hecho de inseguridad ocurrido en la calle 60 con Quinta el pasado sábado 6 de septiembre.

Dato: el pasado 2 de septiembre se presentó también un caso de robo en la calle 41 con carrera Quinta donde las personas que se movilizaban en una camioneta reportaron a las autoridades que les habían sustraído un bolso en el que llevaban un dinero que habían retirado de una entidad bancaria.