Bogotá

Hombre armado rezó y amenazó a feligreses en una iglesia en Bogotá

El hombre fue capturado por la Policía por el delito de amenaza y puesto a disposición de las autoridades competentes

Juliana De Los Ríos

En plena eucaristía entró un hombre armado a una iglesia en la localidad de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá. Los feligreses se llevaron un susto cuando un hombre, que estaba rezando, de un momento a otro saca un arma y amenaza al sacerdote de la iglesia.

La comunidad salió asustada de la parroquia del barrio Timiza y encerraron al hombre en el lugar, mientras lo sometían y lo despojaron de su arma. Las personas llamaron a las autoridades y a los minutos los uniformados llegaron a la iglesia.

“De manera inmediata acuden al lugar de los hechos observando a un hombre que amenazaba con un arma traumática al sacerdote de una iglesia por lo que proceden a detenerlo y a dejarlo a disposición ante la autoridades competentes” , aseguró el Teniente Coronel, Norberto Caro, Oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, el capturado al parecer es paciente psiquiátrico, y que no habría tomado sus medicamentos.

