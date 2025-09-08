Exitosa fue la cirugía de columna del deportista ibaguereño de BMX, Jhoan David Ramírez

En diálogo con Caracol Radio David Ramírez padre de Jhoan David Ramírez Hincapié, niño de 12 años que el pasado viernes 29 de agosto sufrió una caída en medio de un entrenamiento que le ocasionó fracturas en las vértebras cervicales LC4 y LC5, confirmó que la cirugía que le practicaron fue un éxito.

“De la cirugía salió muy bien, está en la recuperación, ya mueve las manos, los brazos, pies y las piernas un poco también, nuestro señor Jesucristo está siendo la obra en él”, dijo David Ramírez, padre del deportista.

El menor en primera instancia fue atendido en la clínica Asotrauma, pero por la complejidad de las lesiones fue trasladado al Hospital Infantil Rafael Henao Toro en Manizales, donde un neurocirujano pediátrico le realizó el procedimiento requerido.

“Es un milagro, el parte médico es que se encuentra estable, Dios lo lleva por muy buen camino, ahora seguiremos con la recuperación, los médicos cirujanos realizaron un excelente trabajo, hay que reconocerlo”, dijo Ramírez.

A la vez agradeció a todas las personas que han estado pendientes de la situación que enfrenta su hijo y familia tras el accidente en la pista de BMX en medio de un entrenamiento.

Jhoan David Ramírez Hincapié ha sido campeón nacional de BMX, ha logrado ganar validas nacionales e interclubes, ahora lucha por su movilidad en este centro asistencial en Manizales.