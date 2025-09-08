En el barrio Los Calamares cayó ‘El Viejo’ por presunta extorsión: Policía de Cartagena lo capturó

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional de Colombia, desplegó un operativo que dejó la captura de un sujeto por el delito de extorsión.

Durante el operativo, uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, llegaron hasta el barrio Los Calamares, donde adelantaron un operativo controlado antiextorsión, logrando la captura de alias ‘el Viejo’, de 18 años de edad, presunto extorsionista, quien al parecer, delinquía en este sector de la ciudad.

El detenido fue sorprendido recibiendo la suma de 300 mil de pesos y tres pulseras de oro, producto de la extorsión a un ciudadano.

El capturado, fue puesto a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de extorsión, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 32 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.