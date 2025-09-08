‘El Chino’ y ‘La Vieja’, detenidos por presunto tráfico de drogas en Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de dos importantes eslabones en la cadena criminal del tráfico de estupefacientes y el almacenamiento de armas de fuego y municiones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron dos allanamientos a viviendas que funcionaban como puntos de acopio y distribución de sustancias alucinógenas, especialmente de marihuana, bazuco y cocaína. Asimismo, el almacenamiento de armas de fuego.

Las investigaciones permitieron establecer que, estos puntos de distribución estaban ubicados estratégicamente, con el fin de poder enviar los estupefacientes a las zonas de expendio en los barrios de Olaya Herrera, Boston y El Líbano.

Alias “La Vieja”, cumplía el rol de almacenista de las armas de este grupo delincuencial. En su prontuario criminal le figuraban ocho (8) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio (2011), lesiones personales (2013), violencia intrafamiliar (2010) y tráfico de estupefacientes (2009, 2012, 2013, 2014, 2015).

Alias “El Chino”, era el encargado de la logística y la distribución del estupefaciente a los puntos de expendio de la ciudad, logrando mover más de 50 kilos de estupefacientes mensualmente, con una renta criminal superior a los 200 millones de pesos. Al capturado, le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2018, 20218).

En el lugar fueron incautados un revólver calibre 38, cinco cartuchos de igual calibre, 800 dosis de marihuana, 97 dosis de cocaína, 40 dosis de bazuco, una gramera, una licuadora, dinero en efectivo y más de 6 mil bolsas plásticas para la dosificación de las sustancias.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 2.080 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 571 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.