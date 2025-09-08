Cortes de luz HOY lunes 8 de septiembre en Barranquilla: consulta si tu barrio está en la lista

Dentro del cronograma de mantenimiento preventivo, la empresa de energía Air-e, informó que realizará este lunes 8 de septiembre trabajos en el circuito Los Andes, lo cual implicará breves interrupciones del servicio en distintos barrios de la ciudad durante la jornada de este lunes.

A continuación, se detallan los horarios y zonas afectadas:

Sectores con interrupciones programadas en Barranquilla

Mañana:

8:00 a.m. - 9:04 a.m. : Calle 75 con carrera 26C2, barrio El Silencio.

: Calle 75 con carrera 26C2, barrio El Silencio. 9:06 a.m. - 10:11 a.m. : Carrera 22D con calle 73, barrio Nueva Colombia.

: Carrera 22D con calle 73, barrio Nueva Colombia. 10:13 a.m. - 11:17 a.m. : Carrera 24 con calle 72, barrio San Felipe.

: Carrera 24 con calle 72, barrio San Felipe. 11:20 a.m. - 12:26 p.m.: Calle 63B con carrera 28, barrio Nueva Granada.

Tarde:

1:33 p.m. - 2:37 p.m. : Carrera 21B con calle 73, barrio Nueva Colombia.

: Carrera 21B con calle 73, barrio Nueva Colombia. 2:40 p.m. - 3:44 p.m. : Calle 75 con carrera 21B, barrio San Felipe.

: Calle 75 con carrera 21B, barrio San Felipe. 3:46 p.m. - 4:51 p.m. : Carrera 23C con calle 68B, barrio San Felipe.

: Carrera 23C con calle 68B, barrio San Felipe. 4:53 p.m. - 6:00 p.m.: Carrera 21B con calle 72C, barrio San Felipe.

Otros trabajos en Barranquilla

Barrio Carrizal: En la calle 49 con carrera 2F se realizarán adecuaciones en redes eléctricas de baja tensión, desde las 10:10 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Intervenciones en Palmar de Varela