Condenados a 22 años de prisión responsables de ataque armado en Medellín que dejó dos extranjeros

Medellín, Antioquia

Un juez de conocimiento condenó a 22 años de prisión a Kevin Aníbal Corrales Corrales, de 27 años, y a Daniel Santiago Rivera Agudelo, de 41, tras avalar los preacuerdos entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de los procesados.

Los hombres fueron hallados responsables de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego de defensa personal o municiones, todos agravados, por su participación en un ataque armado registrado la madrugada del 30 de septiembre de 2024 en Medellín.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional, las víctimas —dos ciudadanos extranjeros que se movilizaban en un vehículo particular— fueron atacadas en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra.

En el hecho también resultaron lesionadas dos mujeres extranjeras que viajaban en el mismo automotor. Las indagaciones demostraron que los agresores siguieron y acecharon a las víctimas en un taxi y varias motocicletas. Corrales Corrales conducía una de las motos, mientras que Rivera Agudelo iba al mando del taxi.

Los dos hombres fueron capturados en noviembre de 2024 en Medellín por servidores de la Policía Nacional y, tras el proceso judicial, deberán pagar su condena en centro carcelario.