Campesinos parameros y Agencia Nacional de Tierras sellan acuerdos en Boyacá

El Espino

En el municipio de El Espino, Boyacá, más de 300 campesinos de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano y la Agencia Nacional de Tierras ANT, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, sellaron un acuerdo histórico orientado a la titulación de predios rurales, la recuperación de baldíos y la defensa del páramo del Cocuy.

El encuentro, que se extendió durante dos días, se realizó en cumplimiento de los compromisos adquiridos tras el paro campesino del pasado 4 de agosto en Boyacá. El objetivo central fue abrir un escenario jurídico que permita garantizar la seguridad sobre la tierra de las comunidades de páramo y alta ladera, fortalecer la producción agrícola sostenible y, al mismo tiempo, reconocer a los campesinos como aliados estratégicos en la protección de los ecosistemas.

Roberto Arango, presidente de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, señaló que este espacio representa una oportunidad largamente esperada: “Estamos aquí resistiendo y hoy confiamos en que el Ministerio de Agricultura, bajo el Gobierno alternativo del presidente Gustavo Petro, comience a reparar la infamia heredada de anteriores gobiernos, cuando se prohibió la actividad agropecuaria en los páramos. Lo único que pedimos es que el Estado no nos arrebate la tierra y nos permita seguir trabajando para aportar a la soberanía alimentaria de los colombianos”, afirmó.

A su turno, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó que la prioridad del Gobierno es brindar certeza jurídica a las familias campesinas: “Ningún campesino debe vivir con el temor de perder la tierra que ha trabajado y protegido durante generaciones. La recuperación de baldíos se dirige a quienes los concentran de manera injusta, nunca a quienes los convierten en alimento, protección y esperanza para el país”, expresó.

El acuerdo contempla la creación de una Mesa de Interlocución y Seguimiento, que servirá como mecanismo permanente de planificación y verificación de los programas de formalización y titulación de tierras. También establece el reconocimiento a las comunidades como sujetos de especial protección, garantizando derechos fundamentales como vivienda digna, vida digna y mínimo vital.

Javier Vargas, vocero de la Federación de Parameros, aseguró que se trata de un paso decisivo: “Este es un momento histórico, porque con la Agencia Nacional de Tierras hemos logrado trazar rutas hacia el reconocimiento de los campesinos que reclamamos titulación. Durante más de ocho años hemos trabajado, cuidado y defendido la tierra, y hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de ser reconocidos”, manifestó.

Finalmente, Harman subrayó que este proceso se enmarca en la Sentencia 210 de 2025 y el artículo 64 de la Constitución, que ordenan al Estado acompañar y capacitar a las comunidades campesinas en lugar de adoptar enfoques sancionadores. “Queremos enviar un mensaje de tranquilidad: no se realizarán aprehensiones de baldíos donde haya campesinos y campesinas sin tierra. Por el contrario, este es el punto de partida para construir un plan de trabajo con las comunidades rurales”, concluyó.