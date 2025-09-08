Adjudican contrato para rehabilitar vía Cartagena – Santa Rosa – Villanueva – San Estanislao

Cartagena

Después de años de espera y clamores de las comunidades, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció la adjudicación del contrato para rehabilitar la vía que conecta a Cartagena con los municipios de Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao. Se trata de una obra de 32 kilómetros, con una inversión de $60.330 millones, que promete mejorar la conectividad, la seguridad vial y la competitividad económica de toda la región de La Línea.

Una obra técnica de gran envergadura

El proyecto comprende la rehabilitación de una vía bidireccional de dos carriles, cada uno de 3,15 metros de ancho, con bermas de medio metro a cada lado. En total, se alcanzará un ancho de 7,30 metros, garantizando mayor seguridad en el tránsito.

La intervención incluye pavimento flexible con una capa asfáltica de refuerzo de 6,5 cm, reparación de baches y sectores deteriorados con capas de subbase, base y carpeta asfáltica, además de trabajos preliminares, estructuras, señalización y obras de seguridad vial.

“Hoy damos un paso concreto para garantizar que los habitantes y comerciantes de estos municipios tengan una vía segura, resistente y que dinamice la economía local. Esta inversión responde al compromiso que tenemos con el desarrollo regional y con mejorar la movilidad entre la capital y la conurbación”, afirmó el gobernador Arana.

Los alcaldes celebran la adjudicación

La noticia fue recibida con entusiasmo en los municipios beneficiados, cuyos mandatarios locales reconocieron el impacto histórico de esta obra.

El alcalde de Santa Rosa, Harvis Bello, destacó la importancia de trabajar en equipo con la Gobernación: “Trabajar de la mano con el gobernador Yamil Arana es una oportunidad histórica para Santa Rosa. Gracias a su liderazgo, nuestros sueños de contar con una vía digna dejan de ser promesas y se convierten en realidades tangibles. Esta obra abre las puertas a la competitividad y al progreso para miles de familias”, aseguró.

Por su parte, el alcalde de San Estanislao, Geninson Fernández, subrayó los beneficios directos en la movilidad y en el comercio: “El arreglo de la vía es un beneficio enorme para nuestra gente. No solo mejora la comunicación con Cartagena y los municipios vecinos, sino que impulsa el desarrollo económico y social de San Estanislao. Agradecemos al gobernador por su compromiso con una obra que por años fue un clamor de la comunidad”, expresó.

Diamante Bolívar: una visión regional

La rehabilitación de esta vía forma parte de la estrategia “Diamante Bolívar”, impulsada por la Gobernación en articulación con el Distrito de Cartagena y los municipios vecinos. Este programa busca integrar planes de ordenamiento territorial, mejorar la infraestructura y atraer inversión para fortalecer la conurbación que crece alrededor de la capital del departamento.

“El fortalecimiento de esta vía es uno de los primeros pasos concretos dentro de la estrategia para articular infraestructura, ordenamiento territorial y oportunidades de inversión en la región. Trabajamos de la mano con los alcaldes y con el Distrito para que la región avance unida”, añadió el gobernador Arana.

Los próximos pasos

La Gobernación anunció que en los próximos días se realizará la firma del acta de adjudicación, la constitución de la interventoría y el inicio de actividades de adecuación y señalización preliminar. La obra se ejecutará por fases, con el fin de minimizar las afectaciones al tránsito local.

Un corredor que transforma vidas

Con esta adjudicación, el Gobierno departamental no solo rehabilita una carretera: abre un corredor de progreso para los campesinos que llevan sus cosechas, para los comerciantes que necesitan vías competitivas y para las familias que ven en la conectividad una herramienta de dignidad.

La vía Cartagena – Santa Rosa – Villanueva – San Estanislao deja de ser una deuda histórica y se convierte en símbolo del nuevo Bolívar que se construye con hechos.