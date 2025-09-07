Cartagena

Xiana combina sus raíces tropicales con un pop fresco y moderno

En la parte creativa, esta cantautora ha compartido composición con Bobby Sierra

Xiana, es una cantautora del Caribe Colombiano, cuya identidad musical se forjó entre sonidos tropicales, jazz, flamenco, boleros y son cubano.

Su propuesta combina esas raíces con un pop fresco y moderno, dando como resultado una fusión tropical que ha conquistado una audiencia digital sólida: más de 400 mil seguidores, alto nivel de interacción y clips virales que narran su historia de amor y conectan de forma genuina con su público.

En sus lanzamientos recientes, trabaja de la mano de Jheral, productor y artista cartagenero reconocido por sus colaboraciones con Mr. Black.

En la parte creativa ha compartido composición con Bobby Sierra, y su sonido cuenta con la experticia técnica de figuras como Pamela Velázquez (ingeniera de artistas como Anitta, Maluma y Paulina Rubio) y Robert Taylor (referente de la industria latina con créditos junto a Marc Anthony y Luis Fonsi).

Su propuesta también se nutre del talento de músicos de trayectoria internacional como Federico Ochoa (saxofonista e investigador musical), Carlos Palmett (baterista de Pitbull) y Jorge Otero (saxofonista que ha acompañado en vivo a Rubén Blades y Oscar D’León).

La canción de lanzamiento se titula Barú, es un himno al alma y a la celebración de la vida. Su nombre nace de Barú, ese tesoro del Caribe colombiano, una península cercana a Cartagena que muchos llaman isla, rodeada de playas de arena blanca y rosada, aguas cristalinas y la calidez del sol tropical.

Un lugar que inspira libertad, alegría y renacimiento.La canción celebra Barú como un refugio paradisíaco en la mente: ese espacio donde, al llegar, las penas se disuelven, el calor del sol acaricia el alma y todo dolor parece desvanecerse entre la brisa y el murmullo del mar.

Barú es un canto íntimo que celebra nuestras propias victorias, el hecho de levantarnos después de cada caída y de reconocer que, tras los obstáculos, siempre existe un espacio seguro, luminoso y feliz dentro de nosotros.

