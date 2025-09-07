Cartagena

Ruta Pozón- Los Alpes – Avenida Pedro de Heredia tendrá cambios: cartageneros podrán comentar

El trayecto seguirá siendo operado por la empresa COOTRANSURB

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT invita a la ciudadanía a participar activamente a través de sus comentarios y/o aportes en la construcción conjunta del Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica la ruta 29 a Pozón - los Alpes – Avenida Pedro de Heredia – y viceversa del transporte público colectivo, adjudicada a la cooperativa de transportadores urbanos de Cartagena Ltda. - COOTRANSURB y se dictan otras disposiciones”.

Los interesados podrán consultar el Proyecto de Decreto y presentar observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas a través del enlace https://mejoranormativa.cartagena.gov.co/normativa/proyectos-especificos-regulacion/proyecto-decreto-modifica-ruta-29-pozon-alpes-avenida-pedro-heredia-viceversa-304

Esta acción, hace parte del proceso de actualización de rutas contemplado en el Plan de Desarrollo Cartagena, Ciudad de Derechos, en su línea estrategia “Cartagena Conectada y Sostenible” que busca mejorar la movilidad y la accesibilidad al transporte público para todos.

