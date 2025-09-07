Policía de civil hirió y capturó dos presuntos atracadores en Cartagena

En la carrera 22, del barrio Pie de la Popa, un policía de la Metropolitana de Cartagena, logró herir y capturar a dos sujetos cuando realizaban una acción criminal.

En una valerosa acción, un policía de civil adscrito al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Cartagena logró herir y capturar a dos presuntos delincuentes que, momentos antes, con un arma de fuego, despojaban de sus pertenencias a varios ciudadanos.

Los presuntos delincuentes, conocidos como ‘el Edy’ y ‘el Ever’, de 25 y 32 años respectivamente, presentan anotaciones judiciales como indiciados por el delito de porte ilegal de armas y se encuentran bajo custodia policial en un centro médico.

Durante el procedimiento, fue incautada un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, una motocicleta, dos cadenas de oro y dos celulares.

“En la lucha frontal contra el hurto, que seguimos intensificando acciones en la ciudad de Cartagena, durante este año se han capturado 651 presuntos delincuentes y se han incautado 528 armas de fuego ilegales. Seguimos invitando a la ciudadanía a que denuncie, bajo absoluta reserva, a los delincuentes y a los integrantes de las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la convivencia en la ciudad”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena.