Policía de Bolívar realizó jornada de sensibilización a conductores en la vía Cordialidad

Con el objetivo de frenar la siniestralidad en las vías del departamento, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar desplegó la campaña “Siempre Seguros” en el cuadrante vial de la Cordialidad, una estrategia que busca impactar directamente en la conciencia de conductores, pasajeros y peatones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada de sensibilización incluyó charlas, recomendaciones prácticas y acercamientos pedagógicos con los actores viales que circulan por estas rutas de alto flujo. El mensaje central fue claro: el autocuidado y la responsabilidad en la vía pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Los uniformados recordaron medidas esenciales para prevenir accidentes: respetar los límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad, evitar distracciones como el celular o la música a alto volumen, realizar pausas activas cada dos horas de viaje, reducir la velocidad en condiciones de lluvia y, sobre todo, no conducir bajo los efectos del alcohol.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la relevancia de estas acciones preventivas: “Estas actividades son fundamentales para generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y proteger a los usuarios más vulnerables, como ciclistas y peatones. No vamos a bajar la guardia en la construcción de una cultura vial más segura y responsable en toda la región”.

La estrategia “Siempre Seguros” se convierte así en un escudo preventivo en las carreteras del departamento, donde la imprudencia y la falta de cultura vial han cobrado vidas. Con estas acciones, la Policía busca no solo reducir las cifras de accidentalidad, sino también salvar vidas y devolver tranquilidad a las familias bolivarenses que transitan por estas vías.