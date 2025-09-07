Petro y Luis Carlos Reyes chocan por exportaciones a Israel: habrá “denuncia por injuria y calumnia”

Colombia

El presidente Gustavo Petro está protagonizando una nueva polémica, ahora con quien fue su director de la DIAN y ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes. El ‘rifirrafe’ se debe a las exportaciones de carbón a Israel. Mientras el exministro asegura que se mantuvo “por orden expresa” del presidente, Petro lo señala de haber desatendido su instrucción de, todo lo contrario: prohibirla.

“La exportación de carbón se mantuvo por orden expresa de Gustavo Petro, en contra de nuestras recomendaciones. Pero, obviamente, el presidente que culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4 pm no va a asumir sus propias responsabilidades”, fue el mensaje inicial de Reyes.

La exportación de carbón se mantuvo por orden expresa de @petrogustavo, en contra de nuestras recomendaciones. Pero, obviamente, el presidente que culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4 pm no va a asumir sus propias responsabilidades. — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) September 6, 2025

Al respecto dijo el presidente en su cuenta de X que era al revés: “la orden la dio el presidente en consejo de ministros, y ‘gatopardo’ la volvió inócua en la DIAN. Ahora sí funciona. Lástima que más carbon haya salido después de mi orden verbal de prohibición, le agregaste la frases de la traición, ‘excepto las que produzcan antes de la concesiones firmadas en el 2000’. Hacer trampa para que continue el genocidio. Una barbaridad ética verdadera. Espero que haya cumplido la orden de no dejar entrar al pitufo a la Dian, estoy investigando”.

Por este señalamiento de ‘gatopardismo’, que hace referencia a una estrategia política de “realizar cambios superficiales para que nada sustancial cambie, adaptándose para mantener el poder o el privilegio”, el exministro anunció acciones legales contra el presidente, a quien calificó de hacer política con el conflicto en Medio Oriente.

“Presidente, es infame la forma en que politiza usted el genocidio en Gaza solo por estar en desacuerdo con mi candidatura presidencial, y pone mi vida y la de mi familia en riesgo con sus palabras. Radicaré denuncia por injuria y calumnia en la Comisión de Acusaciones”, fue el anuncio del exfuncionario.

Presidente, es infame la forma en que politiza usted el genocidio en Gaza solo por estar en desacuerdo con mi candidatura presidencial, y pone mi vida y la de mi familia en riesgo con sus palabras. Radicaré denuncia por injuria y calumnia en la Comisión de Acusaciones. https://t.co/YHqvAIiU6s — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) September 7, 2025

Aunque aún no ha hecho el anuncio oficial, Reyes ya anticipa que entrará en la contienda política del 2026. Tiene dos caminos: ser avalado por un partido o inscribirse en la Registraduría para promover la recolección de firmas. La decisión, según ha conocido este medio, la tomará antes del 15 de septiembre.