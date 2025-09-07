Internacional

Papa León XIV a los jóvenes: no malgasten la vida, oriéntenla hacia lo alto

Durante la canonización de Carlo Acutis, el primer santo milenial, el sumo pontífice envió un mensaje a los jóvenes del planeta pidiendo concentrar la vida en lo importante.

El papa León XIV saludando a cientos de niños que pasan las vacaciones de verano en el Vaticano. EFE/ Vaticano / Simone Risoluti / Simone Risoluti (EFE)

El papa León XIV pidió este domingo a los jóvenes que no malgasten su vida durante la canonización en la Plaza de San Pedro, ante decenas de miles de personas, de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, este último el primer santo milenial y considerado ya el patrón de Internet.

“Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras: ‘No yo, sino Dios’, decía Carlo y Pier Giorgio: ‘Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final’, dijo el pontífice estadounidense en la homilía de su primera canonización.

Y agregó que “esta es la fórmula, sencilla pero segura, de su santidad. Y es también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo”.

A la ceremonia en San Pedro acudieron fieles de todo el mundo, sobre todo muchos jóvenes ya devotos de Acutis y que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del joven y también estuvo presente el presidente italiano, Sergio Mattarella.

Imagen de la capilla en Bogotá, hecha en honor al Beato Carlo Acutis.

“Ambos, Pier Giorgio y Carlo, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos, al alcance de todos: la Santa Misa diaria, la oración, y especialmente la adoración eucarística”, señaló el pontífice estadounidense.

De ambos destacó que “tenían una gran devoción por los santos y por la Virgen María, y practicaban generosamente la caridad”.

Y que incluso" cuando los aquejó la enfermedad y esta fue deteriorando sus jóvenes vidas, ni siquiera eso los detuvo ni les impidió amar, ofrecerse a Dios, bendecirlo y pedirle por ellos y por todos".

“Dios no quiere la guerra”

El papa León XIV también realizó un nuevo llamado para que se llegue a la paz en Tierra Santa y Ucrania y recordó a los gobernantes: Que las aparentes victorias logradas con las armas sembrando muerte y destrucción son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad. Dios no quiere la guerra. Dios quiere la paz”.

“Encomendamos nuestra constante oración por la paz a la intercesión de los santos y de la Virgen María, especialmente en Tierra Santa y en Ucrania y en cualquier otra tierra ensangrentadas por las guerras”,dijo el papa antes del rezo del ángelus.

Y entonces a los gobernantes les instó a “escuchar con consciencia que las aparentes victorias logradas con las armas sembrando muerte y destrucción son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad. Dios no quiere la guerra. Dios quiere la paz”.

“Y Dios sostiene a quienes se comprometen a salir de la espiral del odio y a seguir el camino del diálogo”, añadió.

Recientemente, el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, reiteró su preocupación por la situación en Gaza y recordó que en la parroquia que ha albergado a cientos de personas desde el estallido de las hostilidades “hay muchas personas con discapacidad que no pueden ser trasladadas a otro lugar, por lo que esperamos que se respete a quienes han decidido quedarse allí y no tienen otra opción. Y que este llamamiento a respetarlos y protegerlos sea atendido”.

Mientras que sobre la situación en Ucrania, Parolin subrayó que “la posición de la Santa Sede es que se inicie un diálogo”.

