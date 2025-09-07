Carlo Acutis, el primer santo milenial ya es canonizado en el Vaticano por el Papa León XIV / Paola Andrea Poveda Ramirez

Este domingo en una ceremonia solemne en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV proclamó como santo a Carlo Acutis ante la presencia de miles de fieles.

Carlo Acutis, quien falleció en 2006 a los 15 años, se convierte en el primer santo milenial y ya es conocido como el patrón de Internet, por haber utilizado la web para evangelizar entre sus contemporáneos. Durante el acto, su madre, Antonia Salzano, llevó al altar un relicario con un fragmento del corazón de su hijo.

“Carlo Acutis, lo reconocemos, lo definimos como santo y los inscribimos en el catálogo de los santos. Estableciendo a Dios en toda la Iglesia, entre los santos, se debe recabar la piadosa devoción”, dijo el Santo Padre en la ceremonia realizada en la Plaza San Pedro.

¿Quién era Carlo Acutis?

El joven, nacido en Londres en 1991 y criado en Milán, se destacó desde niño por su fe y pasión por la informática, creando páginas web de contenido religioso y proyectos de voluntariado. Una de sus frases más recordadas fue: “La Eucaristía es mi camino al cielo”.

La vida de Carlo Acutis estuvo marcada por la solidaridad y la espiritualidad franciscana. Pasaba parte de sus vacaciones en Asís, inspirándose en San Francisco en su respeto por la creación y ayuda a los más necesitados. Su muerte en 2006, a causa de una leucemia fulminante, abrió el camino a una rápida veneración.

¿Cuáles fueron los milagros decisivos para su canonización?

Los dos milagros atribuidos a Acutis fueron decisivos para su canonización fue la curación de un niño en Brasil con una malformación de páncreas y el caso de una joven de Costa Rica que se recuperó de un grave traumatismo craneal después de que su madre peregrinara a su tumba en Asís.

Carlo Acutis fue beatificado en 2020 y tras el reconocimiento de estos milagros, este 7 de septiembre la Iglesia lo inscribió oficialmente en el libro de los santos..