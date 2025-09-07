Olimpiadas Matemáticas 2025 en UTB contarán con 700 estudiantes del Caribe Colombiano

La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) realizó la semifinal de las Olimpiadas Matemáticas UTB 2025, un certamen que reunió a 706 estudiantes de colegios de todo el Caribe colombiano y que se ha consolidado como una plataforma de educación, formación y oportunidades para los jóvenes de la región.

En la categoría Juvenil se inscribieron inicialmente 2.923 estudiantes de 325 instituciones educativas del Caribe. Tras las primeras rondas clasificatorias, 706 jóvenes alcanzaron la semifinal, consolidando un grupo de talentos que hoy sigue en competencia por un lugar en la gran final.

En su quinta edición, las Olimpiadas han demostrado ser un escenario clave para el desarrollo del talento juvenil en matemáticas, fomentando habilidades de razonamiento lógico, resolución de problemas y pensamiento crítico.

Más allá de la competencia, se han convertido en una vitrina de oportunidades para jóvenes de instituciones públicas y privadas que aspiran a continuar su formación en la educación superior.

La gran final de la categoría Juvenil se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en la UTB. Allí se definirá al ganador y a los estudiantes destacados que recibirán becas de estudio otorgadas directamente por la UTB.

De manera complementaria, la Alcaldía de Cartagena entregará becas a los mejores puntajes de colegios públicos, fortaleciendo así el impacto social de la competencia.

Durante esta tercera ronda, los estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos en un ambiente de concentración y entusiasmo.

Previo a las pruebas, la UTB diseñó talleres de preparación académica, orientados a reforzar competencias matemáticas y de razonamiento lógico, con el objetivo de brindar a los participantes herramientas sólidas para enfrentar los retos de cada fase.

El evento contó con la presencia de Alberto Martínez Monterrosa, secretario de Educación Distrital de Cartagena, y de Crijulieth Ramos Gutiérrez, secretaria de Educación de la Gobernación de Bolívar, quienes acompañaron la jornada como muestra del respaldo del sector público a iniciativas que transforman la educación en la ciudad y en el departamento.

“Es una iniciativa (las Olimpiadas Matemáticas) valiosa para la educación, en donde participan talentos excepcionales; donde la Universidad Tecnológica de Bolívar los abraza para resolver problemas. Acá no interesa el resultado sino el proceso, porque los estudiantes desarrollan capacidades para la vida. Es un camino para transitar por él, para intentar torcerle el cuello a unos indicadores que nos preocupan mucho, como que el 84% de los niños y niñas que terminan su proceso de primaria aún no enfrentan la complejidad de un problema matemático. Esto es una actividad para la vida”, destacó Martínez.Los estudiantes también resaltaron el impacto positivo del certamen.

“Es una experiencia gratificante. Es una oportunidad para todos los estudiantes de la costa Caribe”, afirmó Laura Puello Gutiérrez, estudiante del colegio La Nueva Esperanza y participante de la categoría Juvenil.

“Las Olimpiadas Matemáticas son una oportunidad única para que los jóvenes fortalezcan su pensamiento crítico y su capacidad de resolver problemas complejos. En la categoría de grado 11, además, se premia el esfuerzo con una beca completa, lo que convierte este escenario en un verdadero trampolín hacia la educación superior”, señaló el profesor y líder de las Olimpiadas Matemáticas, Jeovanny Muentes.

En paralelo, la categoría Prejuvenil avanza en un cronograma independiente: inició el pasado 7 de junio con la primera ronda, continuó el 3 de agosto con la segunda etapa y tendrá su gran final el 20 de septiembre, también en las instalaciones de la UTB.

Allí se reunirán estudiantes de noveno y décimo grado, quienes representan el semillero de nuevos talentos matemáticos en la región.