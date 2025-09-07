En Cartagena Premios Siembra 2025 dio a conocer reglamento para concursantes

Los Premios Siembra 2025 están dirigidos a personas residentes en Cartagena, con el objetivo de fomentar nuevas voces en la poesía y las artes.

Este reglamento es simple, sencillo, flexible. Aquí no se requiere seudónimo.

Categorías y Requisitos

1. Premio Cartagena de Poesía Siembra (Escrita)Se deben entregar en pspel, de 15 a 20 poemas.

2. Premio Poesía Joven Siembra (Escrita)Se deben entregar en papel de 5 a 10 poemas.

3. Premio Universitario de Poesía Siembra( escrita)Se deben entregae de 3 a 5 poemas.Los poemas se deben entregar el día sábado 25 de octubre, en la biblioteca Jorge Artel.

4. Premio Intercolegiado de Poesía Siembra

Modalidades del Intercolegiado:

Escrita: presentar en papel 2 poemasDeclamada: Declamar un poema de una poeta del Caribe colombiano.

Cantada: Cantar a capela un poema de una poeta del Caribe colombiano.

Narrada: Narrar un poema de una poeta del Caribe colombiano.

Cómic: Presentar en papel un cómic sobre poesía o un poeta, elaborado en técnica libre.

Video: presentar un enlace de un video basado en un poema de una poeta del Caribe colombiano.

Oratoria: se debe participar con un discurso, cuyo tema es: LA POESÍA EN LA RUTA DE LA PAZ. Duración máxima de 3 minutos

Décima: se debe cantar una décima ( 10 líneas o versos) que no sea inédita, que se conozca, que pertenezca al repertorio, al patrimonio de la décima en el Caribe Colombiano.

Los estudiantes se deben inscribir cualquier día sábado del mes de octubre , en la biblioteca Jorge Artel.

5. Premio LEO Cartagena

Requisitos: presentar el enlace de un video donde un grupo familiar lea un poema en coro.

Inscripciones: cualquier día sábado del mes de octubre , en la biblioteca Jorge Artel.

6. Premio FestipoesíaPremio a la Mejor foto del 29 FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA EN CARTAGENA

Premio al mejor video del 29 FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA EN CARTAGENA

Premio a la mejor crónica escrita del 29 FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA EN CARTAGENA ( para este premio se utilizarán las redes sociales del festival y por supuesto. su premiación será posterior al festival)

PremiosSe otorgará un premio y menciones en cada modalidad.Para los premios intercolegiados, habrá un premio y menciones por modalidad en cada grado.

Los participantes tendrán un encuentro con los poetas invitados al 29 FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA EN CARTAGENA

Fallo final: Se dará a conocer el 28 de octubre , durante la gala poética del 29 Festival Internacional de Poesía en Cartagena.

Organiza y Convoca Festival Internacional de Poesía en Cartagena, Corporación Festival Internacional de Poesía Siembra Taller y Escuela de Poesía Siembra