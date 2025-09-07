Director de la Policía confirma muerte de cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo ( JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images) / JOAQUIN SARMIENTO

JUSTICIA

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, confirmó que en el desarrollo de operaciones especiales en el departamento de Bolívar cayó un cabecilla del grupo delincuencial Clan del Golfo.

De acuerdo con el general Triana, se trata de alias “Frank”, uno de los cabecillas urbanos de esta agrupación criminal.

“El delincuente, que hacía parte del cartel de los más buscados de Bolívar, era el responsable de coordinar homicidios de líderes sociales y firmantes de paz y de liderar ataques contra la fuerza pública”, indicó el general Triana.

Según las investigaciones que se siguen en su contra, este hombre está vinculado a procesos judiciales por tres homicidios, incluido el del subteniente del Ejército Nacional, Andrés Felipe Cortés, en marzo de 2018.

Asimismo, controlaba la producción, el tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones en San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba (Bolívar).

Cabe resaltar que en esta operación tambien fue abatida su compañera sentimenta, alias ‘La Veneca’ y se incautaron dos fusiles, munición, equipos de comunicación, intendencia y material propagandístico.