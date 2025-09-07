Capturaron a alias ´Tino´, hombre que perteneció a ´Los de la 25´, dedicados al hurto en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué logró la captura de alias ´Tino´ un hombre que era buscado por las autoridades como responsable de varios hechos delictivos ocurridos en la capital del Tolima.

Este sujeto identificado como Roosemberth Parra Cuesta de 42 años, fue integrante de un grupo de delincuencia común organizado, conocido como ´Los de la 25´, dedicados al hurto en todas sus modalidades, estructura desarticulada por la Policía Metropolitana en el año 2017.

“En el barrio Jordán Sexta etapa se detiene a esta persona contra quien pesaba una orden captura por los delitos de concierto para delinquir, porte de armas de fuego agravado y hurto calificado y agravado”, dijo el coronel Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

De acuerdo con la información suministrada por parte de las autoridades, alias ´el tino´, al integrar en la organización delincuencial ´Los de la 25´, participó en casos de hurto de motocicletas, comercio, viviendas y personas, haciendo uso de armas de fuego.

“En el sistema penal oral acusatorio, le registran más de 6 anotaciones judiciales, por delitos como: tráfico de estupefacientes, hurto a motocicleta, concierto para delinquir, tortura y hurto calificado”, dijo el coronel Mofa.

Dato: para el mes de diciembre de 2017, 19 integrantes de esta estructura criminal fueron capturados, dentro de estos, alias ´el tino´, en medio de una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía.

Tras permanecer varios meses en prisión en calidad de sindicado, Parra Cuesta, recuperó su libertad. Pero para finales del año 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, ordenó su captura, tras ser condenado a una pena de 112 meses de prisión, lo que equivale a más de 9 años tras las rejas.