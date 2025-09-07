Capturado hombre que habría atacado a un perro de varias puñaladas en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), y en articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía Seccional Bolívar, se encuentran al frente de la denuncia por un caso que involucra lesiones causadas con arma blanca a un perro de raza labrador, de seis años de edad en el barrio Los Corales.

Al respecto se informó que ya fue capturado el presunto responsable y el canino se encuentra recibiendo atención veterinaria especializada en cabeza de la Umata.

El director de la Umata Cartagena, Adolfo Pérez, atendiendo las directrices del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, informó que tan pronto se conoció el caso, de manera inmediata fue activada la Ruta de Atención contra el Maltrato Animal y, desde el lugar de los hechos hasta el posterior traslado del canino a un centro veterinario, un equipo conformado por psicólogos, veterinarios y abogados ha brindado todo el acompañamiento de rigor pertinente.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, en articulación con las autoridades pertinentes, se continuará en total disposición del seguimiento de este hecho, conforme con los establecido por la Ley contra el Maltrato Animal o Ley Ángel.

Se conoció que el presunto responsable, al parecer es un miembro retirado de las Fuerzas Militares.