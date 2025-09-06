¿Qué pasó con la subterranización del cableado en Ibagué?

Ibagué

Según el concejal, William Rosas, a nivel nacional existen normas que obligan a este proceso, pero que, en el caso de la capital del Tolima, no se ha cumplido, por lo que desde el Concejo se está haciendo un llamado a la administración municipal para que se cumplan las normas establecidas en el POT del 2014 que lo determinó.

“Hay que decir que hemos iniciado una denuncia en la que buscamos que se mejore un tema de seguridad, estética y cumplimiento de la ley. El POT 0823 del 2014 en los artículos 189 y 190 habla de la subterranización de las redes de las empresa de energía y telecomunicaciones”, dijo Rosas.

El cabildante sostuvo que este proceso tenía que iniciar en la zona centro “Esto obstruye la visibilidad, da una mala estética, implementa un tema de inseguridad es decir pone en riesgo a empresas y familias”.

Rosas sostuvo que este tipo de prácticas afean la ciudad, por lo que cree que es el momento que la administración a través de las Secretarías de Infraestructura y Planeación le exijan a estas empresas el cumplimiento de la norma por el bienestar de la ciudad.

“Hay ciudades en las que se ha hecho, hay barrios en los que se ha podido hacer, ¿Por qué no avanzar en este proceso? Por eso ponemos la denuncia y tema para que las empresas cumplan”, resaltó Rosas.

¿Qué viene en el proceso de subterranización del cableado en Ibagué?

Para el concejal de la Alianza Verde, se debe iniciar en este proceso sobre todo en el centro de la ciudad con el fin de avanzar en este proceso por lo que espera que las autoridades locales hagan cumplir la norma.

Finalmente, el cabildante sostuvo que se tomaran acciones judiciales con el fin que se aplique la ley en beneficio de los ciudadanos “No sé si el POT quedó mal, pero exige que en el centro se cumpla la subterranización de redes”.