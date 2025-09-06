¿Qué es más saludable la cerveza oscura o la clara?: Esto dicen los expertos

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en Colombia y el mundo. En el mercado se encuentra decenas de estilos, pero la duda más común entre los consumidores es si existe una diferencia real en cuanto a la salud entre una cerveza oscura y una clara.

La respuesta, según los expertos, no depende tanto del color, sino de factores como el contenido de alcohol (ABV), calorías, carbohidratos y antioxidantes.

¿Cuál es más saludable?

Si bien el consumo excesivo de estas bebidas no es saludable en ningún caso, según algunos estudios, la cerveza oscura puede ser más saludable que la clara porque contiene más flavonoides y antioxidantes, pues pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas y cardíacas.

Sin embargo, cabe destacar que las cervezas claras o ligeras son más saludables si el objetivo es controlar las calorías y el peso.

¿Cuál es la diferencia entre las dos?

Las cervezas claras, especialmente que son versiones tipo “light”, suelen tener menos calorías y menos carbohidratos que muchas cervezas oscuras tradicionales.

Por otro lado, las cervezas oscuras aportan más antioxidantes naturales, como los flavonoides, debido al proceso de tostado de la malta.

Según un estudio de la Universidad de Wisconsin, esta es mucho mejor e incluso contiene ingredientes que pueden evitar los coágulos. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo y pueden tener un impacto positivo en la salud cardiovascular.

Además, un estudio de la Universidad de Valladolid reveló que las cervezas negras contienen más hierro que las claras.

El consumo moderado es la clave

Un informe publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España señala que el consumo moderado de cerveza puede asociarse con ciertos beneficios como mejor salud cardiovascular y mayor densidad ósea. Sin embargo, advierte que un consumo excesivo incrementa el riesgo de enfermedades crónicas.

¿Cuáles son los beneficios que tiene la cerveza en la salud?

Es buena para el corazón: El consumo moderado de esta bebida reduce el riesgo de cardiopatías isquémicas y reduce el riesgo cardiovascular. Controla la hipertensión: Los ingredientes naturales de la cerveza como el agua, la malta y el lúpulo ayudan a controlar la tensión arterial. Es buena para los riñones: Reduce el riesgo de cálculos renales debido a su alto contenido de agua y su efecto diurético. Fortalece el sistema óseo: Tomar de manera moderada contribuye a fortalecer los huesos, ya que esta bebida promueve la densidad ósea y puede prevenir la osteoporosis. Aumenta el colesterol bueno (HDL): Ayuda a eliminar el colesterol de las arterias y lo envía al hígado para su correcta excreción, para de esta forma evitar enfermedades. En algunos casos puede combatir el insomnio: La cerveza sin alcohol puede ayudar a conciliar el sueño y contribuye a que el mismo sea más profundo y placentero a lo largo de la noche. Antioxidante: Protege el organismo frente a la oxidación y el envejecimiento de las células.

