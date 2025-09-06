La Policía capturó al presunto asesino de Mauricio Vargas en el barrio Cerro Gordo de Ibagué

Ibagué

La Policía metropolitana de Ibagué confirmó la captura de Heliu Marin Marulanda de 43 años como presunto responsable del homicidio del ciudadano Mauricio Vargas Saavedra de 33 años, hechos ocurridos el pasado miércoles en el barrio Cerro Gordo.

“Quiero dar a conocer una noticia importante referente a últimos hechos que han sucedido en la ciudad, el miércoles sobre el mediodía tuvimos un homicidio de un hombre producto del ataque con arma cortopunzante”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según el oficial en un trabajo articulado entre los investigadores de la SIJIN de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación se logró recolectar los elementos probatorios necesarios para que se emitiera una orden de captura que se materializó en la vereda Ambalá zona rural de Ibagué.

“Hacia esta zona había huido luego de sucedidos los hechos el hoy capturado, esta persona se detiene por el delito de homicidio agravado y está siendo puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el homicidio del barrio Cerro Gordo”, resaltó el coronel Mora.

La versión que siguen manejando las autoridades es que este caso de homicidio corresponde a temas de carácter pasional “Ya con esto logramos que no haya impunidad en este caso sucedido en la ciudad. Esta persona no tiene antecedentes judiciales, pero estaba la orden de captura por las pruebas que teníamos, la detención se logró por información que nos permitió ubicarlo en la vereda Ambalá”.

Un nuevo caso de intolerancia cobró la vida de Mauricio Vargas

Intolerancia sería la causa de un nuevo homicidio de Ibagué. Es el segundo crimen durante la misma semana en la capital del Tolima.

En esta ocasión el hecho violento se presentó en el barrio Cerro Gordo en la comuna doce cuando Mauricio Vargas Saavedra de 33 años iba en su motocicleta y bajar la velocidad para cruzar un resalto fue atacado por un hombre que le lanzó un ataque con machete causándole una herida mortal en el cuello. Falleciendo en forma instantánea.

Las investigaciones de la Policía Metropolitana pudieron establecer inicialmente que el agresor sería el excompañero sentimental de la actual pareja de Vargas, quien en un ataque de celos lo asesinó.