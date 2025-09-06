“La meditación nos recuperará un estilo de vida natural”: Gopi Patel

La profesora de meditación de Brahma Kumaris y gran yogi, Gopi Patel, visitó a Colombia y compartió sus mensajes en diálogo con Planeta Caracol sobre la inteligencia espiritual para reconectar con nuestro ser como respuesta a los retos que enfrentamos como humanidad con guerras, conflictos y desigualdades.

Gopi Patel manifestó que “la meditación es muy importante en nuestra sociedad porque nos hemos desconectado completamente de nosotros mismos, hemos perdido el ritmo natural con un estilo de vida natural y debido a haber perdido este ritmo natural nos volvemos muy emocionales y perdemos nuestra estabilidad mental. En consecuencia, lo que hace la meditación es ayudarnos a centrarnos en ir a la raíz nuevamente y reclamar nuestro propio poder para crear estabilidad mental y un corazón saludable*.

La meditación es un oxígeno para la mente. Les voy a compartir recomendaciones para una meditación diaria: En los primeros 10 minutos cuando te despiertes en la mañana lo que sea que sientas o pienses crea tu estado de ánimo para todo el día y cuando tu te despiertas en la mañana y creas una buena calidad de estos sentimientos lo que estás haciendo es elevando tu frecuencia de vibración y eso crea tu aura", agregó.

Gopi Patel considera que “meditar en la mañana te conecta con una frecuencia elevada y luego que vengan las otras cosas materiales y físicas del mundo que simplemente deben cruzan sobre tí. De esta manera es como puedes mantener esta mirada espiritual en este mundo físico”.

Cuando te despiertes y durante unos 20 minutos realiza una respiración profunda, por tu mano en el corazón, respira y trae la atención al presente. Y sigue la respiración hacia la fuente y vas a experimentar un sentimiento muy sutil dentro de ti y este sentimiento es la energía del alma, el ser interior. Cuando concentras toda esa energía y dejas que el ser se vuelva completamente pacífico, entonces puedes repetir afirmaciones en tu mente: Yo soy un ser de paz y luego envía buenos deseos a todo el mundo y a las personas en tu vida.

La pregunta indicó Gopi Patel es qué tan frecuente comenzamos nuestros días con el celular en la mano y le das tu poder a las redes sociales, es por eso que comenzamos los días con la batería baja desde el comienzo del día y por ello necesitamos una taza de café para que nos de energía.

Es necesario comenzar a trabajar en nuestra inteligencia en relación con la tecnología porque se ha creado una ilusión y una velocidad, nuestro mundo natural no va a esa velocidad. Debemos aceptar que la velocidad es natural y debe prevalecer más allá de la alta velocidad que nos impone la tecnología para encontrar un verdadero equilibrio. La tecnología es una herramienta más que un estilo de vida.

El estilo de vida se crea con base en los pensamientos, sentimientos y karma, cuando hablo de trabajar en una inteligencia mucho más profunda tiene que ver con las palabras y la calidad de los sentimientos superiores. Fundamentalmente, cada ser humano quiere experimentar paz, amor y felicidad, es así que cuando me expreso desde allí todo lo que haga transmitirá esa vibración, eso es una inteligencia interior.

Gopi Patel señaló que “debemos entender la época en la que estamos viviendo para entender lo que debemos hacer. Yo le llamo a este periodo del tiempo el invierno de la humanidad, porque en la filosofía oriental se entiende el tiempo como cíclico y también entendemos que hubo una edad de oro de la humanidad que entró en un proceso de entropía y terminó en lo que estamos hoy en día que es la edad de hierro de la humanidad en la que hay esa violencia, apatía y desconexión con el ser”.

Lo interesante de este tiempo que estamos atravesando es que puede parecer que fuera un despertar porque en la entropía todo va para abajo, pero al mismo tiempo las semillas de todo esto están creando algo nuevo. La pregunta es dónde está mi enfoque plantando lo nuevo o angustiándome por aquello que se está deteriorando.

Nos movemos hacia la transformación global de la conciencia, no tiene que tomar seis millones de años. En su primera visita a Colombia invitada por Brahma Kumaris ofreció una conferencia en Bogotá “Autocuidado Emocional en un Mundo de Transición”, manifestó que aprecia el espíritu y la actitud de los colombianos, los llamo como los revolucionarios silenciosos, tienen una personalidad gentil y amorosa, esa combinación va a traer la luz de la verdad.