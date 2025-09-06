Intermediarios hacen el sistema ineficiente: viceministro de Salud sobre la entrega de medicamentos

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el viceministro de Salud, Luis Alexander Martínez, catalogó como ineficiente el actual sistema de la entrega de medicamentos por parte de los operadores farmacéuticos.

“Esto es otra falla estructural del sistema que planteó la comercialización en una figura que dejaron los gobiernos anteriores que son los operadores farmacéuticos, ahí se creó otro nicho de mercado donde se ha hecho más costoso la dispensación de los medicamentos”, dijo el viceministro de Salud.

Precisamente hoy en el país son muy comunes las denuncias por la no entrega de medicamentos, donde la respuesta para los usuarios es que está agotado, sobre este particular el viceministro de salud cuestionó el papel que juegan los operadores farmacéuticos como intermediarios.

“Esta creación de este intermediario ha hecho es hacer un sistema más ineficiente, se están despilfarrando los recursos, ahí tenemos los problemas entre las EPS y estas instituciones que se crearon, el proyecto de ley trata de mitigar esta situación entregando directamente el medicamento al prestador de salud, esto se va a resolver con la reforma”, dijo Luis Alexander Martínez.

Además, denunció que en operativos realizados por parte de la Superintendencia de Salud se ha encontrado presunto acaparamiento de medicamentos “Cómo así que no le entregan el medicamento al paciente cuando lo tienen en la bodega, ahí hay problemas que se investigan y que ha llevado a que se sancionen a algunos actores del sistema”.

El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, visitó Ibagué para participar en el espacio de Diálogos de Salud con Dignidad que hace parte del proceso de socialización de la Reforma a la Salud.