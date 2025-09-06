En un accidente de tránsito perdió la vida reconocido profesor de BMX de Ibagué

Ibagué

Un accidente de tránsito que se registró en la tarde del viernes 5 de septiembre en la variante de Ibagué cobró la vida un joven que se desempeñaba como entrenador de un club de BMX de la capital del Tolima.

Caracol Radio estableció que los hechos se registraron cuando al parecer el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok de placas MOX 187 de color roja se salió de la vía en una de las curvas de la variante que conecta a Ibagué con el municipio de Cajamarca y terminó en el fondo de precipicio de aproximadamente 50 metros.

Al sitio del accidente de tránsito arribaron organismos de socorro que trasladaron a los dos ocupantes del vehículo a centros asistenciales donde se confirmó el deceso de uno de los lesionados.

La víctima fatal fue identificada como Johan Leonardo Guzmán Guasca, un joven que trabajaba como profesor en el Club Tolima BMX radicado en la capital del Tolima.

Por ahora las causas del siniestro vial no han sido reveladas por parte de las autoridades de tránsito, pero se presume que el conductor perdió el control de la camioneta en este punto de este corredor vial que une al puente de la vida y el sector de Boquerón.