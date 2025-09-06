En segundo debate fue aprobado proyecto de ley que busca endurecer penas a conductores ebrios

Armenia

Se trata de la “Ley Arles” en homenaje a Arles Arbeláez Morales que murió trágicamente en el mes de marzo del año 2024 cuando iba en su motocicleta y una conductora de un vehículo particular en estado de embriaguez lo arrolló.

La representante a la Cámara, Piedad Correal informó que fue aprobado en segundo debate el proyecto de su autoría en la plenaria de la cámara con 102 votos a favor y solo dos en contra.

Objetivo del proyecto de ley

Recordó que el objetivo de su iniciativa está relacionado con elevar la responsabilidad penal a dolo eventual en el caso de los accidentes donde se cometan homicidios o lesiones personales por personas conduciendo en estado de embriaguez.

“Muy contenta porque fue aprobado en segundo debate de la Cámara de Representantes en la plenaria casi por unanimidad, 102 votos a favor, dos en contra. El proyecto de ley Arles de mi autoría pretende elevar la responsabilidad penal a dolo eventual en el caso de los accidentes donde se cometan homicidios o lesiones personales por personas conduciendo en estado de embriaguez", indicó.

“Con esto se pretende justicia para cientos de personas que son objeto de estos delitos y miles de víctimas en el país que permanentemente se están recibiendo esos casos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde la estadística ha venido subiendo ocasionando obviamente muertes y personas con discapacidad, lesiones personales", destacó.

¿Qué continúa en el proceso?

Explicó que el proyecto pasará a tercer debate en el Senado de la República en la comisión primera constitucional y confía en que la apoyen para que prontamente sea una realidad.

“Ya pasa a tercer debate en el Senado de la República, en la Comisión Primera Constitucional. Estamos muy pendientes de hacer ya el informe de ponencia para pasarlo al Senado, buscar ponente allí y estoy segura que el honorable Senado de la República nos va a apoyar el proyecto para ya que sea ley de la República", sostuvo.

Añadió: “Entonces, ya a futuro, si de ser este proyecto, ley de ser aprobado por el Congreso, pues obviamente que ya la gente tiene que pensarlo más de una vez de estar conduciendo vehículos en estado de embriaguez. Entonces, ahí vamos en el proyecto y vamos con toda para que sacarlo adelante".

Recordemos que este caso generó bastante indignación porque la mujer involucrada en el hecho de Arles fue condenada a 5 años de prisión domiciliaria.

La prueba de alcoholemia arrojó grado 3. No tenía vigente su licencia de conducción ni el SOAT de su vehículo.