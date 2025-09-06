Desarticulan grupo dedicado a la minería ilegal en el municipio del Líbano, Tolima

Ibagué

La Sexta Brigada del Ejército Nacional a través de las tropas del Batallón de Infantería N 16 Patriotas en coordinación con la Policía Nacional y Cortolima, adelantaron una operación coordinada en la vereda La Rampla, corregimiento Convenio, del municipio de Líbano, Tolima, donde fueron capturados en flagrancia siete sujetos que realizaban explotación ilícita de oro.

“Los uniformados, tras un minucioso seguimiento de más de un mes, lograron sorprender a estas personas, quienes no contaban con los permisos requeridos para la explotación aurífera. En el lugar fueron incautadas clasificadoras, bateas, palas, tubos, mangueras de succión y demás elementos utilizados para la extracción ilegal, avaluados en aproximadamente $58 millones”, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Diego Fernando Patiño Orozco.

Minería ilegal promueve grupos ilegales

Según las autoridades la actividad ilegal generaba una producción de 600 gramos de oro mensuales, con un valor cercano a $300 millones, recursos que presuntamente serían utilizados para la financiación de grupos delincuenciales.

“Además del grave daño económico y ambiental, estas acciones venían afectando directamente la quebrada La Honda, lo que generaba contaminación y deterioro de este importante afluente. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de daños a los recursos naturales”, dijo el coronel, Diego Fernando Patiño Orozco.