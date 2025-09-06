Atención viajeros: Cierran parqueadero del puente aéreo en Aeropuerto El Dorado en Bogotá

JUSTICIA

Caracol Radio conoció que desde la tarde de este 05 de septiembre el parqueadero de la terminal 2 (puente aéreo) del Aéropuerto Internacional El Dorado en Bogotá fue cerrado por las autoridades distritrales.

De acuerdo con algunos viajeros, se prohibió la entrada pues no están autorizados a expedir el recibo o tiquete del servicio hasta tanto no se solucionen algunos temas de documentación.

“Efectivamente si tienen un problema con Cámara de Comercio y no pueden generar ningún tiquete y no pueden hacer ningún pago ni ninguna solicitud de recibos. La gente no puede acceder”, dijo uno de los viajeros a Caracol Radio.

Alternativas para los usuarios de parqueadero

Mientras se solucionan estos inconvenientes, al parecer relacionados con documentos con Cámara y Comercio, se sugiere a los viajeros y tripulación que no puede hacer uso del parqueadero, desplazarse hasta la terminal 1.

Luego de parquear en la terminal principal, los usuarios podrán tomar el bus satélite que es gratuito para llegar a la terminal 2.