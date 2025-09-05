XI Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos con presencia Veolia

En el marco del XI Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos, evento académico internacional que se celebró en la ciudad de Cartagena de Indias, Veolia participó en el Foro Empresarial con la ponencia “Buenas Prácticas Ambientales en la Gestión de Residuos en la Zona Insular”; junto a representantes del sector público y privado, como la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Cartagena, la empresa Triple A, Geofuturo y Ambientados.

Este importante simposio, es una iniciativa de la Red de Ingeniería de Saneamiento Ambiental Panamá, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Bolivia y Colombia.

La coordinación general del evento estuvo a cargo de la Universitat Jaume I de España, mientras que en Colombia es liderada por la Universidad de Cartagena, institución que tuvo el honor de ser anfitriona de esta undécima edición, tras diez exitosas ediciones realizadas en diferentes países de iberoamérica.

Se llevó a cabo, una completa agenda académica y técnica que incluyó conferencias magistrales, ponencias especializadas, foros temáticos y espacios de diálogo sobre temas prioritarios para la región, tales como:

• Ética, educación y cultura ciudadana en la gestión de residuos.

• Gestión de residuos en la zona insular.

• Valorización y reciclaje.

• Tecnologías de la información aplicadas.

• Políticas públicas.

• Sistemas integrales de gestión.

• Rellenos sanitarios.

La participación de Veolia, reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad, el intercambio de conocimientos y buenas práticas en la gestión integral de residuos, contribuyendo al desarrollo de soluciones ambientales que suman a la transformación ecológica de la región.