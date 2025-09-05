Proyecto ‘Mompox Inteligente’ recibe premio Smart City Innovator Awards en congreso Andicom

Cartagena

El Ministerio TIC y la gobernación del Bolivar recibieron el premio Smart City Innovator Awards, por el proyecto ‘Mompox Inteligente, Digital y Conectado’, una iniciativa pionera que transforma este municipio patrimonial en un territorio conectado, seguro e innovador.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este galardón se entregó en la agenda de la segunda jornada de ANDICOM 2025, en donde se exaltó el compromiso del Ministerio TIC, junto a la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Santa Cruz de Mompox, en la consolidación de un modelo de ciudad inteligente que integra conectividad, seguridad, medio ambiente, turismo y cultura digital.

“Este premio es un reconocimiento al compromiso de Bolívar con la innovación y la inclusión digital. Mompox demuestra que la tecnología puede transformar territorios patrimoniales en referentes de desarrollo inteligente”, dijo Nohora Mercado, Secretaria TIC de Bolívar.

La inversión total asciende a más de $27.009 millones, de los cuales el Ministerio TIC aportó cerca de $25.000 millones, beneficiando a 48.799 habitantes y miles de visitantes que cada año llegan a Santa Cruz de Mompox. Este importante reconocimiento fue recibido en manos del viceministro (e) de Transformación Digital, William Sánchez, quien afirmó que “este reconocimiento es un orgullo para el Ministerio TIC y para los momposinos. Gracias a esta iniciativa hoy más de 4.300 hogares rurales cuentan con acceso a internet fijo comunitario y más de 800 ciudadanos han fortalecido sus competencias digitales. Es la muestra de que la transformación digital está llegando con hechos a los territorios”.

El proyecto ha permitido la instalación de 14 zonas wifi gratuitas, 20 puntos de videovigilancia con 60 cámaras, estaciones de monitoreo ambiental y un centro de control con operación conjunta de la Policía Nacional. Además, incluye innovaciones como una aplicación móvil para comerciantes y 10 murales con realidad aumentada que revitalizan la experiencia turística, modernizan la oferta local y generan nuevas oportunidades económicas.

La Directora de Gobierno Digital, Lucy Urón, afirmó que “Mompox Inteligente refleja cómo la tecnología puede transformar territorios patrimoniales: hoy más de 175 mil personas han accedido a internet gratuito, cientos de momposinos fortalecieron sus competencias digitales y el turismo vive nuevas experiencias gracias a la innovación. Este reconocimiento nos inspira a seguir impulsando un Estado más cercano, moderno y conectado con su gente”.

Con más de 175.000 usuarios conectados a internet gratuito, 800 ciudadanos certificados en cursos digitales y resultados visibles en seguridad y turismo, Mompox Inteligente, Digital y Conectado se posiciona como un referente en la implementación de tecnologías para el desarrollo territorial.