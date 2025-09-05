Policía conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas en Bolívar

Cartagena

Historia escrita por el subintendente Emilio Gutiérrez Yance, jefe de comunicaciones estratégicas del Departamento de Policía Bolívar.

En este día especial, alzamos nuestras voces para honrar a las mujeres indígenas, guardianas de la sabiduría ancestral y pilares fundamentales de sus comunidades. Su legado, tejido con hilos de resistencia y resiliencia, ilumina el camino hacia un futuro más justo y equitativo.

Desde las montañas hasta las selvas, las mujeres indígenas son portadoras de conocimientos milenarios sobre la naturaleza, la medicina tradicional y las artes ancestrales. A pesar de enfrentar desafíos como la discriminación, la violencia y la pérdida de sus territorios, su espíritu inquebrantable las impulsa a defender sus derechos y a preservar su cultura.

Hoy, celebramos su liderazgo en la lucha por la autonomía, la autodeterminación y el respeto a sus derechos colectivos. Reconocemos su papel crucial en la promoción de la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la construcción de sociedades interculturales.

En el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, la Policía Nacional de Colombia reafirma su compromiso con las comunidades indígenas, especialmente con las mujeres. A través de un acercamiento constante y la escucha activa, se busca fortalecer la confianza y el trabajo conjunto para garantizar su seguridad y bienestar.

La Policía Nacional implementa acciones focalizadas en la protección de los derechos de las mujeres indígenas, combatiendo la violencia de género y promoviendo su participación en la construcción de entornos seguros y pacíficos. Se trabaja en coordinación con las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas para responder a sus necesidades específicas y fortalecer su autonomía.

Que este día sea un llamado a la acción para apoyar a las mujeres indígenas en su camino hacia el empoderamiento y el bienestar. Escuchemos sus voces, aprendamos de su sabiduría y unámonos a su lucha por un mundo donde la diversidad cultural sea valorada y respetada.