Macabro hallazgo en Ibagué: hombre fue encontrado atado a bloques de cemento en un canal de agua

Las autoridades de Ibagué investigan el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre en las aguas del canal de Mirolindo en su paso por el barrio Bosque comuna 11 de la capital del Tolima.

Según Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, la comunidad de este sector reportó ante la entidad este hecho que fue atendido por unidades del organismo de socorro.

“Las unidades bomberiles se encargaron de las labores de extracción y rescate del cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años que fue encontrado en este punto de la ciudad”, dijo Jean Pineda.

Un hallazgo macabro en el barrio EL Bosque

Según Jean Pineda, director del Cuerpo de Bomberos de Ibagué, en el reporte se da cuenta de algo muy particular y es que las extremidades del cuerpo encontrado estaban atadas a unos bloques.

“El CTI estuvo presente desde el primer momento en la atención de la emergencia y una vez las unidades bomberiles se encargaron del rescate y la extracción del cuerpo se entregó la escena a las autoridades competentes”, dijo Pineda.

El caso es por ahora materia de Investigación

Según Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, se está a la espera de los resultados que arroje la necropsia que se adelanta en Medicina Legal para determinar las causas de la muerte.

“Solo tenemos datos del hallazgo, más no de los hechos, entonces el trabajo de medicina legal nos dirá si esta persona falleció ahí o no, si se la llevó el agua, la causa probable de muerte y el lugar probable, esto toma tiempo en las investigaciones de Fiscalía”, puntualizó Francisco Espín.