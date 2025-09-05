Las congas serán protagonistas en el Ibagué Festival

Ibagué

En 2019, el percusionista bogotano Samuel Torres y la orquesta Nueva Filarmonía, bajo la batuta de Ricardo Jaramillo, ganaron el Grammy Latino a Mejor álbum de música clásica por Regreso, un concierto para congas y orquesta sinfónica.

Torres y la Nueva Filarmonía se reunirán de nuevo en el segundo concierto de la sexta edición del Ibagué Festival, que se realizará este viernes 5 de septiembre, a las 7 p. m., en el Salón Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima.

La presentación propone un recorrido desde el romanticismo hasta ritmos populares adaptados al formato sinfónico. El gran ejemplo de esta última propuesta es Cíclica, una composición de Torres, radicado en Nueva York, en la que las congas dialogan con una orquesta.

Torres compuso este concierto, que hace parte del disco Regreso, en el 2011, para ser estrenado en Londres por la City of London Sinfonia. El propósito principal era representar musicalmente cómo los ritmos latinoamericanos pueden dialogar con las tradiciones europeas.

Así nació entonces una propuesta musical que se inspira en el viaje que las comunidades esclavizadas realizaron para llegar a Suramérica y que está compuesto por cuatro movimientos: Nostalgia, Viaje adentro, Encuentro y Tierra luz.

“Al estudiar música contemporánea uno lo que hace es reflexionar sobre las tradiciones, cuestionar, buscar nuevos caminos y encontrar una voz propia. Eso es lo que hago: pasar las tradiciones por el filtro mío”, asegura Torres sobre su búsqueda artística.

El repertorio del concierto del viernes iniciará con el Preludio en fa mayor para piano y quinteto de cuerdas, que será interpretado por el pianista y compositor Jorge Mejía, artista Steinway y nominado al Latin Grammy en la categoría de Mejor composición clásica contemporánea por su obra Preludio en fa mayor.

El propio Mejía compuso la pieza que interpretará en Ibagué, que hace parte de su Suite Seis sextetos para piano y quinteto de cuerdas, que el músico grabó junto al Mejía String Quintet en los legendarios estudios Abbey Road de Londres.

Para el final, el concierto, que tendrá entrada gratuita hasta completar aforo, reservará uno de los grandes clásicos del compositor alemán Ludwig van Beethoven, su Sinfonía n.° 7.

¿Qué sigue en la programación?

El Ibagué Festival se prolongará hasta el domingo 7 de septiembre con conciertos como Art House, protagonizado por seis nuevos talentos de la industria: Annasofia, Jules, Riza, Maura Nava, Mari Segura y Paola Guanche. Las artistas se presentarán el sábado 6 de septiembre, a las 7 p. m., en el Teatro Tolima.