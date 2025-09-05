Cartagena

En Santa Rosa de Lima- Bolívar ya está en servicio moderna sala de parto

El alcalde Harvis Bello, celebró la inauguración de esta infraestructura en salud

“Hoy nuestras mujeres no tendrán que irse a dar a luz a otro lado. En Santa Rosa ya contamos con una sala de partos moderna, segura y digna para recibir a nuestros niños”. Con estas palabras, el alcalde Harvis Bello Elles encabezó la inauguración de la nueva sala de partos del Hospital de Santa Rosa, totalmente renovada y equipada.

El espacio, diseñado para garantizar partos naturales asistidos por personal médico altamente capacitado, beneficiará no solo a las mujeres del municipio sino también a las de poblaciones vecinas que durante años debieron desplazarse para acceder a este servicio.

Además de la sala de partos, se entregaron las áreas de preparto, puerperio y recuperación, que permitirán un acompañamiento más humano y cercano en el proceso de nacimiento.

“Esta no es solo una obra física, es un símbolo de respeto y dignidad. Queremos que cada madre sienta el respaldo de una institución comprometida con su bienestar y que cada niño nazca en condiciones seguras”, afirmó el mandatario.

Con esta intervención, la Administración Municipal y la ESE Hospital de Santa Rosa fortalecen la infraestructura en salud, avanzando hacia un modelo de atención más integral, humano y accesible para la comunidad.

