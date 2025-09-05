En carreteras de Bolívar cayó cargamento de marihuana: hay dos capturados

En la vía nacional San Onofre-Cartagena, la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar dio con dos hombres que llevaban en dos morrales 49 paquetes de marihuana prensada.

Los sujetos intentaron persuadir a los policías que descubrieron lo que llevaban, pero fueron detenidos de inmediato.

Momentos en que uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte se encontraban realizando operativos de control sobre la vía nacional, a la altura de la báscula, lograron capturar a dos sujetos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados, fueron identificados como Juan Camilo Giraldo Calderón, de 29 años y Carlos Mario García Rojas, de 30 años, ambos de Cali, quienes al parecer, viajaban como pasajeros en un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín - Cartagena.

Estos presuntos delincuentes lo sorprendieron en actividades de registro y control a vehículos y personas que hacen a diario en las vías del departamento. Así encontraron los dos morrales de los señalados 49 paquetes de marihuana prensada tipo creepy.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En las próximas horas un juez de la República definirá su situación judicial.

Al respecto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar dijo que este operativo refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el esfuerzo por desmantelar las redes de distribución de drogas que afectan a las comunidades. “La institución reitera el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando actividades sospechosas y colaborando con las fuerzas de seguridad en la erradicación del tráfico de drogas en el país”, añadió el coronel.